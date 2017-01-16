Москва, 16 января, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизской республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными падением самолета на жилые дома под Бишкеком, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В направленной телеграмме подчеркивается, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской республики. Путин передал слова поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Грузовой Boeing 747−400 разбился утром 16 января, рухнув на дачный поселок вблизи аэропорта. «По предварительным данным, погибли 37 человек», — говорится в сообщении МЧС республики. По последним данным, разрушены 32 жилых дома. На месте трагедии проходят поисково-спасательные работы.