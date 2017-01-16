Владивосток, 16 января, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Приморском крае за последнюю неделю резко возросло количество заявок на получение дальневосточных гектаров — на сегодняшний день, 16 января, на рассмотрении находятся почти две тысячи обращений. Такую цифру корреспонденту ИА REGNUM озвучили в региональном департаменте земельных и имущественных отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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В начале минувшей недели власти Приморья говорили о 400 обращениях, которые тогда находились на рассмотрении. К настоящему моменту эта цифра выросла до 2 тысяч обращений. Регистрации ожидают 400 договоров, уже зарегистрированы свыше 500 договоров. Всего подано свыше 9 тысяч заявок.

«Более 1 тысячи приморцев получат свои земельные участки уже в ближайшее время», — заверили в профильном департаменте.

По-прежнему наиболее популярными являются территории, расположенные около Владивостокского городского округа. Приморцы надеются получить дальневосточные гектары в Надеждинском и Шкотовском районах. Востребованы также земли Хасанского и Ханкайского муниципалитетов.

«Сейчас в Приморском крае зарегистрировано 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона», — добавили краевые власти.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о выделении на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование земельных участков вступил в силу 1 июня 2016 года. На первом этапе жители субъекта могли получать гектары только в пилотном районе, для Приморья таковым стал Ханкайский район. С 1 октября был запущен второй этап: приморцам стали доступны земли на всей территории края. С 1 февраля 2017 года участки на Дальнем Востоке смогут получить все граждане России.