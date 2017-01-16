Ярославль, 16 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Реорганизация полиции в Ярославле завершилась ликвидацией городского управления МВД с передачей его полномочий в районные отделы полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Ярославской области.

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«Реорганизация завершена 13 января 2017 года в форме разделения. Жители теперь могут обращаться непосредственно в ОМВД по Кировскому, Ленинскому, Заволжскому, Фрунзенскому, Красноперекопскому и Дзержинскому городским районам», — пояснили в УМВД по Ярославской области.

Упраздненное управление по городу было создано 3 августа 2009 года и просуществовало, таким образом, менее восьми лет.

По мнению адвоката, а в прошлом начальника Кировского РОВД Евгения Торопова, решение о реорганизации — совершенно разумное и оправданное.

«Поближе к народу, называется. В каждом районе должен быть свой отдел, потому что каждый район по структуре преступности отличается. В районе начальник отдела знает расстановку сил и средств, а в случае необходимости может попросить помощи у областного УВД. У каждого района своя специфика преступности, общность интересов, свой микроклимат. Уровень жизни разный. Так что никто не пострадает от такой реорганизации, а только выиграет. И экономия, и анализ обстановки, расстановка сил и средств», — выразил свое мнение корреспонденту ИА REGNUM адвокат и бывший глава отдела милиции Кировского района Евгений Торопов.