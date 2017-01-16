Волгоград, 16 января, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В Волгоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на второй неделе наступившего года превышен в восьми районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 16 января, это Быковский, Иловлинский, Калачевский, Киквидзенский, Котовский, Михайловский, Новоаннинский и Чернышковский.

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Больше всего болеют взрослые. Среди них заболеваемость превышает эпидемический порог на 71−93%. Среди детей этот показатель не превышен.

В целом по региону сокращается число обратившихся за медицинской помощью. Так, за первую неделю 2017 года уровень активности ОРВИ и гриппа в сравнении с последней неделей 2016 был ниже на 32%. Значительнее всего этот показатель снизился в двух возрастных группах — среди дошкольников и школьников до 14 лет — на 40% и 44% соответственно.

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Грипп в Волгоградской области сбавляет обороты

Тенденция к снижению заболеваемости отмечена и в Волгограде. В областном центре, Волжском и Камышине среди школьников уровень заболеваемости по области ниже эпидемического порога на 1,28%, 6,14% и 14,2% соответственно.

В этой связи введенный карантин по гриппу и ОРВИ в настоящее время снят. Занятия в школах возобновились с сегодняшнего дня. При этом усиленный противоэпидемический режим в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения сохраняется.

По результатам лабораторного мониторинга, продолжает расти доля вируса гриппа — наибольший удельный вес имеют вирусы гриппа типа A (H3N2). Среди респираторных вирусов негриппозной этиологии по-прежнему сохраняется преимущество у риновируса и парагриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, карантинные мероприятия в образовательных учреждениях Волгограда были введены с 9 по 15 января на основании постановления управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Занятия были временно приостановлены для всех школьников — с 1-го по 11-й класс.