Бишкек, 16 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. На месте крушения грузового самолета Boeing-747, разбившегося в дачном поселке Дача-Суу в пригороде столицы Киргизии, работают 14 бригад скорой помощи и психологи.

JayMantri Обломки самолета

Министерство чрезвычайных ситуаций республики установило четыре палатки, предназначенныех для временного размещения до 30 пострадавших. Около 100 сотрудников МЧС продолжают ликвидировать оставшиеся очаги возгорания и разбирают завалы, под которыми все еще могут находиться жертвы авиакатастрофы.

Министерство транспорта и дорог Киргизии направило к месту крушения турецкого авиалайнера спецтехнику для ликвидации последствий этого чрезвычайного происшествия. В состав группы вошли погрузчик и три грузовые автомашины «Хова».

Правительство республики учредило службу оперативного реагирования «112», которая позволит гражданам оперативно получать информации по авиакатастрофе.

Мэрия столицы Киргизии открыла пункт приема помощи пострадавшим. Не остались в стороне и активисты из числа рядовых киргизстанцев, организовавшие сбор денежной помощи, вещей и продуктов питания.

Между тем нашлись и те, кто попытался улучшить свое материальное положение, воспользовавшись трагедией. Сотрудники милиции задержали мародера, пытавшегося унести с места крушения авиалайнера два электрических чайника.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года в 7:31 по местному времени в пригороде столицы Киргизии произошла авиакатастрофа: на дачный поселок Дача-Суу упал грузовой самолет Boeing-747, принадлежащий турецкой компании Mycargo ACT Airlines, намеревавшийся дозаправиться в аэропорту «Манас».

По предварительным данным, в результате крушения авиалайнера разрушены 15 домов, погиб 31 гражданин Киргизии, в том числе четверо детей, а также получили травмы и ожоги 11 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 5 до 15 лет. Трое членов экипажа разбившегося воздушного судна погибли в момент авиакатастрофы, четвертый (один из двух пилотов) скончался по пути в больницу.