Самара, 16 января, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В 2016 году в Самарской области на 10,7% снизилось общее число преступлений, на 3,8% возросла доля раскрытых преступлений, повысилась общая эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Такие данные прозвучали в докладе начальника ГУ МВД региона генерал-лейтенантв Сергея Солодовникова на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2016 года, сообщает ИА REGNUM.

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«Прошедший год для главного управления был сложным и напряженным, были совершены дерзкие преступления против наших коллег, получившие широкий общественный резонанс. Произошли серьезные изменения в организационно-штатном построении в связи реорганизацией силовых структур в России», — отметил генерал Солодовников.

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«За последние пять лет число преступлений сократилось на 30%, это говорит об эффективности вашей работы», — поддержал полицию губернатор Николай Меркушкин. При этом он констатировал: «Ежегодно из-за теневого оборота алкоголя областной бюджет недополучает миллиарды рублей. Долги Самарской областью перед поставщиками энергоресурсов исчисляются миллиардами рублей, причем жители, в основной своей массе, платят исправно. Эти средства оседают в недобросовестных управляющих компаниях, которые потом успешно банкротятся и выводят эти деньги».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Управлении МВД России по Тольятти подвело итоги своей деятельности за 2016 год. По информации начальника Управления Хейруллы Ахмедханова, полиции удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой в городе.

В прошлом году в Тольятти зарегистрировано более 8700 преступлений, из них расследовано 6320. Основное количество преступлений составили кражи чужого имущества — 2893, из них расследовано — 1854. Зарегистрировано 22 убийства — расследовано 21, 88 грабежей — раскрыто 85. Пресечено 120 фактов незаконного оборота оружия и 1123 факта незаконного оборота наркотических средств. Выявлено 276 преступлений экономической направленности, в том числе 76 — коррупционных. В структуре преступлений коррупционной направленности задокументировано 22 факта взяточничества, из них 9 — получение взяток (в том числе 3 в крупном и особо крупном размере). Из незаконного оборота сотрудниками полиции города изъято более 33 кг наркотических веществ.