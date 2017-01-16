Ярославль, 16 января, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля просит предоставить ей возможность разыгрывать места под наружную рекламу не только на электронных аукционах, но и на конкурсах. Для этого требуется внести изменение в решение муниципалитета о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Drim.ru Наружная реклама в Ярославле

Поправки в решение муниципалитета внесены мэрией Ярославля и в настоящее время изучаются в рамках рабочей группы, первое заседание которой состоялось 13 января. Если на электронном аукционе единственным критерием победы является цена, то в конкурсе могут быть и другие критерии.

В мэрии Ярославля такими критериями видят внешний вид рекламной конструкции, благоустройство вокруг нее или предложения рекламного агентства по размещению социальной рекламы.

Однако у депутатского корпуса эти планы пока не вызывают оптимизма. На рабочей группе предложения мэрии подверглись критике. Дело в том, что в ходе аукционов в 2014—2015 годах стоимость места под рекламную конструкцию поднималась в некоторых случаях до 10 раз, благодаря чему бюджет получил значительные средства.

«Мы навели порядок в наружной рекламе, получили деньги, зачем мы тут хотим что-то поменять?» — высказал недоумение депутат муниципалитета Ярославля Андрей Золотовский.

Также депутаты обратили внимание на то, что около 100 рекламных мест, внесенных в городскую схему размещения наружной рекламы осенью, до сих пор не выставлены на аукцион, и предположили, что мэрия ждет изменений, чтобы разыграть их по новой схеме — через конкурс.