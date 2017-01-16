Пермский край, 16 января, 2017, 10:47 — ИА Регнум. В Нытвенском районе Пермского края из-за пожара сгорел многоквартирный жилой дом. В результате пожара пострадали три человека, без крова остались 47 жильцов, в том числе 17 детей. Местные власти развернули в поселковой школе пункт временного пребывания граждан, однако многие погорельцы разместились у своих родственников, сообщает телекомпания «РифейПермь».

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, крупный пожар произошел в поселке Уральский вечером 14 января. На ликвидацию возгорания потребовалось 10 часов — огонь потушили утром 15 января. Дом частично сгорел.

Местные СМИ сообщают, что жильцы второго этажа ради спасения выпрыгивали из окон. Дом восстановлению не подлежит. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение эксплуатации электрооборудования.

В соцсети неравнодушные пермяки организовали сбор помощи: «Огромная просьба к каждому жителю города Перми и не только. В одном из наших посёлков, а именно в Уральском случилась БЕДА, сгорел 16ти квартирный дом, 16 семей _ около 70 человек, из которых около 20 человек дети, остались без всего!!! Кто готов помочь, пожалуйста отзовитесь.» (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM). Стоит отметить, население активно откликнулось на призыв.