Москва, 16 января, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В связи с массовыми случаями мошенничества депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит руководителей крупнейших компаний-операторов мобильной связи изменить работы колл-центров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

У абонента, который хочет сообщить о подобных случаях мошенничества и указать номера телефонов потенциальных злоумышленников, должна быть возможность сразу же переключиться на ответственного сотрудника, готового зафиксировать информацию, полагает депутат.

В письмах парламентарий привел ряд схем мошенничеств. Так, гражданину может поступить sms-сообщение с текстом, провоцирующим позвонить на тот или иной телефонный номер, — звонок оказывается платным. «В более изощренных схемах злоумышленники пытаются задействовать функции мобильного банкинга, просят сообщить данные карты, представляясь при телефонном разговоре сотрудниками того или иного ведомства и так далее», — перечисляет он.

Кроме того, Нилов предлагает рассмотреть вопрос об организации массовой sms-рассылки абонентам для предупреждения об участившихся случаях подобных мошеннических действий.