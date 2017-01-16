Якутск, 16 января, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Нижнеколымском районе Якутии были вынуждены ввести режим ЧС в связи с нехваткой топлива и продуктов, а также отсутствием возможности их привезти. В муниципалитете экстренно пытаются решить проблему с зимником — дорогой, по которой можно будет доставить грузы. Открыть сообщение ранее помешала тёплая погода: реки не замёрзли.

Алексей Саврасов. Пейзаж с заболоченной рекой при луне. 1871

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По информации News.Ykt.ru, в районе работает межведомственная оперативная группа, которая делает замеры льда. На совещании в администрации района отметили, что ситуация в селе Колымское напряжённая, но не критическая. Топливо для села завозят вездеходами и снегоходами, неснижаемый запас составляет 20 тонн.

В отдалённом селе Андрюшкино (450 километров до райцентра), где заканчивается уголь для котельной, ситуация сложнее: зимник откроется нескоро. Часть топлива доставят из Серднеколымского района, но и там с доставкой топлива проблемы.

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Зимник в Колымское обещают запустить 17 января, в этот день двинется колонна из пяти автомобилей ГАЗ-66 с половинной загрузкой. На каждом будет по 1 тонне дизельного топлива, рассказал заместитель председателя государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Виталий Чикачёв. Он уверен, что после открытия зимника ситуация в селе Колымское стабилизируется, ограничения в подаче электроэнергии будут сняты.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за тёплой погоды в Якутии не удаётся открыть зимники в Среднеколымском, Абыйском, Момском и Нижнеколымском районах, и поэтому туда сложно доставить топливо, продукты и корма для животных. Из-за этой ситуации в селе Колымское Нижнеколымского района, где заканчивается топливо для электростанции, пришлось ограничить электроснабжение. В селе также заканчиваются продукты.