Вашингтон, 16 января, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Дональд Трамп предложил свое видение отношений США с Азией, которое радикально изменит политику, проводимую американцами в данном регионе. Изменения начинаются с пересмотра соглашений о свободной торговле, заканчиваются конфронтацией с Китаем и пересмотром союза между Японией и Южной Кореей, сообщает 16 января Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Тем не менее в других частях региона, включающих КНДР, Индию, Пакистан, Трамп, похоже, остается на позициях прежних администраций.

Пока Дональд Трамп готовится к своей инаугурации, рассмотрим его взгляды по различным позициям.

Торговля. Трамп говорил, что собирается разорвать Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Данный пакт широко поддерживался уходящим президентом Бараком Обамой.

Протекционистские взгляды Трампа могут уничтожить ТТП и привести к созданию новых региональных объединений, а также испортят отношения между Китаем и США.

«Если США выйдут из ТТП, Япония будет перестраивать свою внешнюю экономическую политику», заявил Харуката Такэнака, профессор политологии в Национальном институте политических исследований.

Китай. Трамп в течение своей предвыборной кампании говорил, что введет 45%-ный тариф на весь китайский импорт, так как страна разрывается на части китайскими товарами.

После своей победы Трамп принял звонок от лидера Тайваня, чего раньше не было на протяжении десятилетий. Такое событие вызвало резкую критику со стороны Пекина, утверждающего, что Трамп желает пересмотреть политику «Одного Китая».

В своем интервью газете The Wall Street Journal Трамп заявил, что США могут пересмотреть политику «Одного Китая». Кроме того, избранный президент США критикует Китай за строительство искусственных островов в Южно-Китайском море.

Альянс с Японией и Южной Кореей. Во время своей предвыборной кампании Трамп поставил под сомнение существовавшие на протяжении длительного времени союзы между Японией и Южной Кореей, которые использовались для противостояния военной угрозе со стороны КНДР и расширению влияния Китая в регионе. По его мнению, данные страны должны вносить больший вклад в обеспечения собственной безопасности, а не слепо полагаться на США.

Япония и Южная Корея, по мнению Трампа, должны обзавестись собственным ядерным оружием, чтобы не перекладывать ответственность на плечи США .

Ядерная угроза со стороны КНДР. Подход Трампа к Северной Корее, вероятно, не будет сильно отклоняться от линии предыдущих администраций, но ему придется столкнуться с серьезной угрозой, заключающейся в попытке КНДР создать межконтинентальную баллистическую ракету.

Индия и Пакистан. В течение предвыборной кампании Трамп положительно отзывался как об Индии, так и о Пакистане.

В первые дни после победы на выборах Трамп стремился соблюсти баланс между двумя противниками, обладающими ядерным оружием. Разговор Трампа с премьер-министром Пакистана имел позитивное значение, так как Пакистан является союзником США по борьбе с исламизмом, но в то же время он является тесным партнером Китая, к которому, как отмечалось выше, Трамп настроен прохладно.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января.