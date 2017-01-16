Вашингтон, 16 января, 2017, 10:39 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Североатлантическому альянсу, который возвращается к своей основной роли военного союза, стоит расшить собственный ядерный потенциал, вместо того чтобы ждать поддержки от США, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

С самого образования НАТО США занимали лидирующие позиции в альянсе, принимая основные решения, выделяя наибольшее финансирование, направляя в его ряды наибольшее число военнослужащих и предоствляя гарантии континентальной безопасности, посредством как неядерных, так ядерных сил. При этом Великобритания и Франция, которые создали собственные ядерные силы, не стремились вести ядерную войну с Советским Союзом для защиты Западной Германии, поэтому если кто и стал бы обмениваться ядерными ударами с Москвой, так это были бы США.

И на сегодняшний день эта ситуация ничуть не изменилась. Напряженность в отношениях ЕС и России возросла в значительной мере, прежде всего, из-за «захвата» Крыма и поддержки «сепаратистов» на востоке Украины. Хотя нет свидетельств того, что Россия намерена начать войну против ЕС, и ни один член НАТО, в том числе страны Прибалтики и Польша, не увеличили свои вложения в оборону. Союзники США в Европе стали требовать от Вашингтона более активных действий прежде всего в области ядерного оружия.

«Для сдерживания ядерной угрозы со стороны России НАТО нужно реорганизовать свои приоритеты с помощью повышения важности ядерной составляющей, а также рассмотреть возможность проведения модернизации ядерного и неядерного потенциала», — отметил Меттью Крёнинг в аналитическом докладе для Atlantic Council.

Хотя Крёнинг затрагивает вопросы инфраструктуры и доктрины НАТО, любое увеличение арсенала ЕС будет достигаться, скорее всего, за счет США. В результате этого США, в первую очередь, окажутся под прицелом ядерных сил России. Однако с учетом того, что две страны ЕС обладают ядерным оружием, а другие могут его создать, встает вопрос, зачем именно Вашингтону устраивать светопреставление.

«Альянс НАТО должен обладать способностью сдерживать ядерную угрозу России, противодействовать политике давления, присущей гибридной войне России, а также гарантировать странам-членам, что альянс готов к их защите. Для этого потребуется усиление существующих стратегии и потенциала ядерного сдерживания НАТО», — подчеркивает аналитик.

Но на чьи плечи должна лечь основная ноша, и хотят ли граждане США применять ядерное оружие для защиты ЕС? В интересах ли это самих США? Стоит ли Вашингтону рисковать уничтожением пускай и незначительной части своего населения для защиты Европы?

Нынешняя Россия это не Советский Союз, который был идеологическим и глобальным соперником США. На сегодняшний день Россия напоминает больше Российскую империю перед войной 1914 года, и её «агрессивность», хотя и неприятна, не представляет собой угрозы для США. Москва больше заинтересована в том, чтобы соблюдались её интересы и границы. Сложно представить себе сценарий, при котором реформированная Красная армия вновь пойдет на Берлин, не говоря уже о Париже.

Если что и находится в категории риска, так это страны Прибалтики, хотя вторжением туда Москва и добьется лишь незначительных приобретений, понеся тяжелые убытки — дипломатическую изоляцию, всесторонние экономические санкции, перманентную холодную войну и, вероятно, военный конфликт со странами Запада. Тем не менее ничто не свидетельствует о готовности Москвы к «блицкригу с геополитического утеса».

Но даже если президент России Владимир Путин и пойдет на неожиданные шаги, является ли защита Прибалтики достаточным основанием для того, чтобы подставлять территорию США под ядерный удар? Безусловно, утверждается, что необходимы более активные меры для сдерживания Москвы. Однако если Кремль не опасается серьезных последствий сейчас, почему нужно ожидать, что Россия будет опасаться более серьезных последствий впоследствии? А угроза применения ядерного оружия говорит о готовности его в действительности применять, что повлечет за собой ужасные последствия.

Основной вопрос — зачем? Для защиты континента, который, кажется, мало заинтересован в том, чтобы вооружаться самостоятельно. «Старая Европа», по выражению бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда, не проявляет особого энтузиазма в том, чтобы помогать «новой Европе». Похоже, для того, чтобы некоторые страны ЕС стали делать больше, — и то без особой готовности, — потребовался призрак прихода к власти Дональда Трампа. Однако и эти изменения сложно заметить. Так, в Берлине заявили о восьмипроцентном повышении военных расходов, в результате чего теперь ФРГ тратит на свои вооруженные силы всего лишь 1,22% от ВВП.

Сохранение ядерного нераспространения — ценная цель, однако не в условиях, когда США могут быть втянуты в ядерную войну. Если кому и стоит рисковать ради Европы, это должны сами европейские страны. Так, у Великобритании и Франции есть ядерное оружие, хотя они могут предпочесть не связывать их применение с безопасностью других стран. Так почему должны США?

Вероятным решением этой проблемы может стать создание общеевропейского механизма ядерного сдерживания, основанного на вкладе стран-членов, обладающих данным потенциалом. Вовлечения Германии, чей народ не особо стремится брать на себя эту роль, в такую структуру будет сложно избежать, однако ни этот спорный шаг, ни нежелание немцев брать на себя ответственность не оправдывают то, что сейчас США считаются последней надеждой как для ФРГ, так и для всей Европы.

Идея получения Германией ядерного статуса не нова, она озвучивалась еще во время перевооружения Западной Германии и включения её в состав НАТО. Канцлер Конрад Аденауэр выступал за предоставление стране со стороны США тактического ядерного оружия, а также возможности производить собственные заряды. Последнее предложение заслуживает всестороннего обсуждения.

Для большей части внешнеполитического сообщества основополагающим принципом является мантра, согласно которой то, что было всегда, должно оставаться неизменным. Новая администрация Трампа, скорее всего, будет отличной возможностью пересмотреть устоявшиеся в Вашингтоне убеждения.

Таким образом, одним из аспектов политики США, который заслуживает пересмотра, является расширение системы сдерживания на европейском континенте, где уже есть две обладающие ядерным потенциалом страны, которые входят в НАТО. Вместо того чтобы ожидать от США, что Вашингтон будет идти на риск ядерной войны для защиты ЕС, сам Евросоюз должен взять на себя ответственность. Поэтому стоит задать вопрос, а не пора бы увеличить число обладающих ядерным оружием стран в Европе?