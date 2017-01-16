Якутск, 16 января, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Предложение Министерства финансов платить пенсию побольше тем, кто нуждается, в Якутии восприняли с недоверием. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил сомнение в том, что такая инициатива направлена на поддержку пенсионеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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«Странная логика у этой инициативы, — считает эксперт. — Каким образом будет определяться степень нуждаемости в пенсиях? Наверняка в зависимости от размера пенсии и его отношения к величине прожиточного минимума, а также получаемых доходов (для работающих). Таким образом, к менее нуждающимся отнесут работающих пенсионеров, урезав им пенсию. Но извините, с зарплат работающих пенсионеров идут налоги и те же отчисления в пенсионный и страховые фонды, то есть человек, который вносит вклад в здравоохранение, потеряет ещё и в пенсии? Вряд ли это поддержка пенсионеров, скорее это попытка содрать три шкуры с более здоровых людей пенсионного возраста под видом заботы об их здоровье».

Не поддержал инициативу и депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов. «Когда министр финансов начинает говорить о справедливости, пора начинать волноваться», — отметил он. — Не стоит ожидать, что для нуждающихся она вырастет, задача Минфина — экономить деньги всегда и на всём».

Парламентарий считает странным, если пенсионер получает что-то одно — или бутерброд на завтрак, или прием у врача. «Воистину «либеральный» подход, достойный оглашения на Гайдаровском форуме. И главное: эти анонсированные меры (о них в Думе мы ранее не слышали) правительство собирается внедрить уже в ближайшее время. Накопительные пенсии заморожены, пенсионные баллы ничем не подкреплены — теперь нужно ждать и уменьшения пенсий. Уменьшат их в итоге для всех, так как доказать, что человек по-настоящему нуждается, практически невозможно, если государство хочет сэкономить», — также полагает Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов выступило с предложением назначать пенсии по нуждаемости. Такой подход глава ведомства Антон Силуанов назвал более справедливым в ходе Гайдаровского форума. Министр считает, что такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Силуанов полагает, что получение качественных медицинских услуг для пенсионеров важнее, чем прибавка к пенсии.