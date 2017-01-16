Москва, 16 января, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Московские аэропорты отменили 34 авиарейса из-за погоды. 20 рейсов задерживаются, сообщается на портале «Яндекс. Расписание».

Wallspaper.ru Небо, закрытое облаками

Большая часть из отменённых рейсов приходится на аэропорт «Шереметьево» — 26 рейсов. Шесть рейсов аэропорта задерживается.

Аэропорт «Домодедово» отменил семь рейсов, задерживается — 14. В аэропорту «Внуково» отменён один рейс.

Ранее синоптики предупредили, что 16 января в российской столице выпадет небольшой снег, ожидается облачность с прояснениями, скорость ветра — до пяти метров в секунду. В некоторых районах возможны туман и гололедица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января МЧС объявило экстренное предупреждение в связи со снежной бурей в Москве. По прогнозам синоптиков на 15 января, ожидался мокрый снег, метель и порывы ветра до 18 м/с.