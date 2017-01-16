Токио, 16 января, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Японские власти намерены обратиться к России с просьбой позволить бывшим жителям южных Курил посещать острова путем прямого авиасообщения. Об этом сообщает японская газета «Иомиури».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В ближайшее время японская сторона готова приступить к консультациям с Москвой по этому вопросу, чтобы, в случае успеха, инициатива была реализована к весне текущего года, отмечает издание. В частности, речь идет о возможности прямого воздушного сообщения между аэропортом «Накасибэцу» на острове Хоккайдо, расположенным неподалеку от города Нэмуро, и аэропортами «Менделеево» и «Ясный» на островах Кунашир и Итуруп. Также Токио собирается просить о возможности прямого морского сообщения с островом Шикотан и грядой Хабомаи, при этом рейсы не должны рассматриваться как международные.

На сегодняшний день японцы, ранее проживавшие на южных Курилах, члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и СМИ могут посещать острова в безвизовом порядке. Они могут попасть туда морским путем из порта Южно-Курильска на Кунашире, однако такой способ ограничен погодными условиями. Прямые воздушные и морские рейсы позволили бы сделать посещение южных Курил для их бывшего населения проще, пишет газета.