Москва, 16 января, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть 13 января не смогли повторить рост последних двух дней. Котировки никак не могут закрепиться выше отметки 56,00 по Brent и 53,00 по WTI. Рынку уже явно недостаточно одних новостей о снижении объемов нефтедобычи от ОПЕК, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Инвесторы хотят видеть фактические данные. И если они окажутся не впечатляющими, как это обещалось, нефть может развернуться и начать снижаться», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 16 января нефть дорожает, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о первом за последние 11 недель сокращении числа нефтяных буровых установок в США. По состоянию на 08:26 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,29% — до 55,61 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,27% — до 52,51 доллара за баррель.