Самара, 16 января, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Сотрудники ОП №5 Управления МВД России по Самаре получили оперативную информацию о том, что мужчина, проживающий в доме по улице Дачной в Ленинском районе, занимается выращиванием конопли у себя в квартире. В его квартире полиция обнаружила 26 растений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

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Согласно заключению экспертов, эта конопля содержит в себе наркотически активное вещество. По версии оперативников, безработный ранее не судимый местный житель 1988 года рождения приобрел посредством сети интернет семена конопли, высадил их и в дальнейшем занимался культивированием растений. Мужчина принял все необходимые меры по созданию условий по выращиванию и дальнейшему сбору марихуаны.

По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.