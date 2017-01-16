«Доллар надеется на Трампа»
Москва, 16 января, 2017, 09:58 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вышел из очень узкого диапазона и упал против доллара и евро. Похоже, экспортеры пока не желают продавать валютную выручку на таких уровнях, а застопорившаяся в росте нефть не способна подтолкнуть рубль вверх, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.
«Рынок надеется, что 20 января во время своей инаугурационной речи Трамп подробнее расскажет о своей экономической программе. Если в речи он подтвердит то, что говорил в предвыборной программе, то доллар получит заметную поддержку на валютных рынках. И это станет причиной для долгожданной коррекции рубля», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 января Центробанк РФ понизил официальные курсы основных мировых валют. Доллар подешевел на 12 копеек — до 59,37 рубля, евро опустился на 15 копеек — до 63,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составляет 61,0585 рубля.