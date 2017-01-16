Москва, 16 января, 2017, 09:58 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вышел из очень узкого диапазона и упал против доллара и евро. Похоже, экспортеры пока не желают продавать валютную выручку на таких уровнях, а застопорившаяся в росте нефть не способна подтолкнуть рубль вверх, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

«Рынок надеется, что 20 января во время своей инаугурационной речи Трамп подробнее расскажет о своей экономической программе. Если в речи он подтвердит то, что говорил в предвыборной программе, то доллар получит заметную поддержку на валютных рынках. И это станет причиной для долгожданной коррекции рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 января Центробанк РФ понизил официальные курсы основных мировых валют. Доллар подешевел на 12 копеек — до 59,37 рубля, евро опустился на 15 копеек — до 63,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составляет 61,0585 рубля.