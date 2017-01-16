Москва, 16 января, 2017, 09:50 — ИА Регнум. В Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве началась церемония прощания с главой и создателем благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, больше известной как Доктор Лиза. Об этом 16 января сообщает телерадиокомпания «Звезда».

Kremlin.ru Елизавета Глинка

Отмечается, что желающие проститься с Доктором Лизой начали подходить к храму ранним утром. Закрытый гроб с телом покойной установлен в помещении собора. По завершении прощания Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище.

Доктор Лиза была известна как врач-реаниматолог и специалист в области паллиативной медицины. Созданный ею фонд оказывал помощь бездомным людям и безнадежным пациентам, одиноким старикам и инвалидам. Елизавета Глинка находилась на борту самолета Ту-154, упавшего в Черное море 25 декабря 2016 года. Она везла в Сирию груз, большей частью состоящий из лекарств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 16 января намечены похороны большей части жертв крушения Ту-154. Траурные церемонии пройдут в разное время в различных регионах России. В частности, на Федеральном военном кладбище в подмосковных Мытищах будут преданы земле тела 50 погибших, большинство из которых — артисты ансамбля имени Александрова.