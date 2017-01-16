Ярославль, 16 января, 2017, 09:41 — ИА Регнум. 14 января на конференции Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» был избран новый секретарь политсовета областной партийной организации, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Им стал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Yaroslavl.er.ru Конференция ярославской «Единой России»

«Мы должны взять все лучшее, что было за 15 лет существования партии, и использовать это в своей работе. Мы хорошо проводим политику партии в массы, но нам необходимо поработать над качеством представления интересов людей в органах власти. Задача номер один — каждодневная работа по повышению авторитета партии на региональном и местном уровне. Я бы обратил внимание на работу местных отделений партии, ведь многие партийные задачи обеспечиваются только на этом уровне. Необходимо, чтобы местные и первичные отделения партии были востребованы не только в предвыборный период», — заявил Михаил Боровицкий.

Конкуренцию в борьбе за пост секретаря политсовета регионального отделения «единороссов» Михаилу Боровицкому составил депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков. Впрочем, он сам подчеркнул, что на победу он не рассчитывает, и выдвигается, чтобы голосование было альтернативным.

«Михаил Боровицкий — авторитетный человек, он имеет огромны политический и хозяйственный опыт. Мое выдвижение на пост секретаря регионального отделения подтверждает возможность внутрипартийной демократии», — заявил Александр Тарасенков.

За Михаила Боровицкого проголосовало 147 делегатов конференции, кандидатуру Александра Тарасенкова поддержало 29 партийцев.

Михаил Боровицкий родился в 1955 году, в 1991 году стал первым секретарем Первомайского райкома КПСС. Позднее создал агропромышленное предприятие «АПК-центр». В 1996—2000 годах являлся главой Первомайского муниципального района, в 2000—2007 годах возглавлял Департамент агропромышленного комплекса, природопользования и потребительского рынка Правительства Ярославской области. В 2007—2013 — заместитель губернатора Ярославской области. В сентябре 2013 года был избран депутатом Ярославской областной думы по одномандатному избирательному округу № 16 (Рыбинский муниципальный район), с октября 2013 — председатель Ярославской областной думы. В ноябре 2016 года вступил в партию «Единая Россия».

Также на конференции был избран новый состав политического совета регионального отделения партии, в который вошли 65 человек. На первом заседании политсовета был избран и его президиум, в который вошли 24 партийца. Были избраны заместители секретаря регионального отделения. Ими стали заместитель председателя Ярославской областной думы, лидер фракции «Единой России» в региональном парламенте Николай Александрычев, исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов, уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров, депутаты Ярославской облдумы Антон Капралов, Алексей Окладников и Ольга Хитрова, руководитель исполкома региональной партийной организации Надежда Биочино.

Делегаты конференции определили и делегатов на XVI съезд партии «Единая Россия», который пройдет в 21−22 января в Москве. Ими стали Галина Клюкина, Светлана Смирнова и Надежда Федькина — представители Мышкинского, Брейтовского и Переславского местных отделений «единороссов».

Курс на обновление партии был провозглашен Ярославским отделением «Единой России» еще в 2012 году, после того как мэром Ярославля был избран оппозиционный депутат городского муниципалитета Евгений Урлашов. После этого в августе 2012 года Илья Осипов возглавил Ярославское городское отделение «Единой России», в феврале 2015 год он возглавил региональное отделение партии.

За последние месяцы обновились и многие секретари местных отделений «единороссов». Главу Некрасовского муниципального района Николая Золотникова на посту секретаря местной партийной организации сменила Елена Базурина — начальник управления социальной поддержки населения и труда администрации Некрасовского муниципального района, депутата Ярославской облдумы Виктора Тамарова на посту секретаря Борисоглебского отделения «Единой России» сменил директор муниципального предприятия ЖКХ поселка Красный Октябрь Владимир Каторин. Экс-главу Тутаевского муниципального района Сергея Левашова на посту руководителя местного отделения партии сменил временно исполняющий обязанности главы района Дмитрий Юнусов.