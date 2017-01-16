Москва, 16 января, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Похороны большинства погибших в результате катастрофы Ту-154 над Черным морем пройдут сегодня, 16 января, в разных регионах Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает «Первый канал».

Ту-154

«По просьбе родственников похороны состоятся в разных регионах и в разное время», — говорится в сообщении.

Так, на Федеральном военном кладбище в подмосковных Мытищах будут похоронены 50 жертв авиакатастрофы самолета Миноброны. Большинство — это артисты ансамбля имени Александрова.

Добавим, что прославленного художественного руководителя ансамбля Валерия Халилова похоронят в городе Киржаче Владимирской области. А Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, будет погребена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны рухнул в Чёрное море спустя короткое время после вылета из Сочи 25 декабря 2016 г. 92 человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. Это артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, сотрудники СМИ, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, 8 членов экипажа.