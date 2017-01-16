Скриншот с Видео с места крушения самолета Бишкек Место крушения Boeing под Бишкеком

Бишкек, 16 января, 2017, 09:22 — ИА Регнум. В интернет попала видеозапись, сделанная на месте крушения грузового самолёта Boeing 747−400 под Бишкеком. Материал опубликован на сайте YouTube.

На видеозаписи можно увидеть спецтехнику и людей, которые работают на месте крушения самолёта. На заднем плане видно пламя пожара, вспыхнувшего после падения грузового самолёта на дачный посёлок.

Другую видеозапись опубликовал Sputnik: на кадрах видны обломки самолёта. Спасатели разбирают завалы, образовавшиеся при падении Boeing.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, падение самолёта произошло рядом с международным аэропортом «Манас» (Бишкек) утром сегодня, 16 января. Погибли 32 человека. Boeing 747−400 рухнул на дачный посёлок, находящийся вблизи аэропорта. Среди погибших — четыре члена экипажа и 28 местных жителей.

Госпитализированы девять человек. Среди пострадавших шестеро детей. В Минздраве Киргизии отмечают, что количество пострадавших может вырасти: вероятно, под завалами ещё находятся люди.