Вашингтон, 16 января, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа может поменять комнату, в которой проходят брифинги для прессы, вместо комнаты из Западного крыла Белого дома выбрав другое место, заявили представители новой администрации, сообщает 16 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Избранный вице-президент Майк Пенс заявил, что решение по этому вопросу пока еще не принято. Однако, смысл его в том, чтобы расширить доступ для новых СМИ, желающих освещать деятельность новой администрации.

Напомним, Дональд Трамп имеет сложные отношения с некоторыми представителями американских СМИ, которые, по его мнению, распространяют о нем клевету. В частности, на прошлой неделе некоторые новостные издания сообщили, что Трамп может подвергнуться шантажу со стороны России, имеющей на него компромат. При этом никаких доказательств приведено не было. Как следствие, избранный президент отказался предоставить слово журналисту из CNN на своей пресс-конференции.