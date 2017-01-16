Оренбург, 16 января, 2017, 08:59 — ИА Регнум. «Человек заслужил пенсию своим трудовым стажем. Главе Минфина РФ Антону Силуанову надо бы заняться другими вопросами, например, почему из России уходят десятки миллиардов долларов, а госкомпании имеют в офшорных зонах счета; почему обкрадывается бюджет РФ…» — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Оренбургского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов, комментируя предложение министра Силуанова ввести новый принцип назначения пенсии — по нуждаемости.

Херлуф Бидструп. Человек и бюрократия

По мнению лидера оренбургских эсеров, инициатива главы Минфина РФ носит антиконституционный характер. Также он акцентировал внимание на том, что адресность определяют чиновники. «Требуются десятки справок, чтобы получить ту или иную льготу. Принцип нуждаемости в действии — это забор для населения из справок, из-за количества которых получить помощь эту самую адресную помощь невозможно», — считает Владимир Фролов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин предлагает новый критерий назначения пенсии — по нуждаемости. Силуанов назвал новшество «маневром внутри бюджета».

«Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…» — сказал глава Минфина в ходе Гайдаровского форума.

Стоит отметить, по пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионногох балла.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии — пожизненная.

Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличение по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в стране.

«Основным видом пенсии в России в 2017 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей в 2017 году — более 40 млн человек. Еще почти 4 млн человек — получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению», — сообщает Пенсионный фонд РФ.