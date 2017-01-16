Москва, 16 января, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Банк России с 16 января отозвал лицензию у АО «Булгар банк» (г. Ярославль), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физическими лицами.

Кроме того, «Булгар банк» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. С начала 2017 года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов.

По величине активов «Булгар банк» занимал 447 место в банковской системе РФ.