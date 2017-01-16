Майкоп, 16 января, 2017, 08:56 — ИА Регнум. В Адыгее смена главы республики, повлекла за собой и кадровые изменения в руководстве парламентом. Так, в конце прошлой неделе депутаты избрали замену назначенному исполняющим обязанности главы Адыгеи Мурату Кумпилову на посту председателя Госсовета-Хасэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа 16 января, региональным отделением партии «Единая Россия» на эту должность были рекомендованы два человека — заместитель председателя Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный и председатель комитета Госсовета-Хасэ республики по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Олег Картамышев. Большинство голосов «единороссы» отдали за Владимира Нарожного.

Gshra.ru Виктор Нарожный

Окончательно с кандидатурой председателя парламента депутаты определились 14 января на внеочередном VII заседание республиканского законодательного органа. Всего на повестке дня стояли три вопроса. Так, были досрочно прекращены полномочия депутата и председателя Госсовета-Хасэ Мурата Кумпилова, который согласно указу президента РФ временно возглавил республику.

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Затем в результате тайного голосования предложенная решением отчетно-выборной конференции реготделения «Единой России» кандидатура зампредседателя республиканского парламента, председателя комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям, руководителя фракции «Единая Россия», депутата пяти созывов законодательного органа региона Владимира Нарожного была поддержана единогласно в качестве председателя Госсовета-Хасэ.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов поздравил Владимира Нарожного с избранием. Он отметил его профессионализм, большой опыт парламентской работы и выразил надежду на дальнейшую совместную работу, направленную на улучшение качества жизни каждого человека республики. В свою очередь Нарожный поблагодарил за оказанное доверие, которое пообещал оправдать.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент РФ Владимир Путин одобрил намерение Аслана Тхакушинова уйти в отставку с поста главы Адыгеи Временно исполняющим обязанности был назначен Мурат Кумпилов, ранее занимавший пост председателя парламента республики.

Справка: Уроженец Адыгейской автономной области Краснодарского края Виктор Нарожный многие годы работал в Шовгеновском районе на руководящих должностях: директором межхозяйственного откормочного комплекса, председателем колхоза имени Жданова, председателем СХПК «Победа», управляющим директором ООО «Ресурс Агробизнес». Избирался депутатом парламента Адыгеи первого, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов.

С марта 2011 года по январь 2013 года занимал должность председателя парламентского комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям на профессиональной постоянной основе. Затем по октябрь 2016 года являлся председателем Госсовета-Хасэ РА. С октября 2016 по январь 2017 года заместителем председателя Государственного Совета-Хасэ Адыгеи, председателем комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям.