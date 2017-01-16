Москва, 16 января, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В России с января по ноябрь 2016 года банками было предоставлено более 750 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 1,3 трлн рублей. Темп прироста объема предоставленных с начала года ИЖК к соответствующему периоду 2016 года составил 31,1%, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

На 1 декабря 2016 года задолженность ипотечных заемщиков по предоставленным кредитам достигла 4424,8 млрд рублей.

В преддверии завершения программы государственной поддержки ипотеки объем кредитования в ноябре вырос почти на 10%.

Заметно снизилась и средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в рублях: с 12,44% в октябре до 12,16% в ноябре.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России действует государственная программа субсидирования ставок по ипотеке. Изначально срок действия программы устанавливался с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года, но в феврале было принято решение о ее продлении до конца 2016 года в расчете на то, что снижение ставок по кредитам этого сегмента не потребует дальнейшего государственного субсидирования ипотеки.