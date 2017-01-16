Вашингтон, 16 января, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп негативно оценивает принятое Москвой решение о вмешательстве в сирийский конфликт. Об этом политик рассказал в интервью британской газете The Times и немецкой Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это очень плохо», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, положительным или отрицательным является участие российской стороны в конфликте в Сирии.

По словам Трампа, сирийский город Алеппо находится в настоящее время в «ужасной гуманитарной ситуации». Он также отметил, что Соединенные Штаты имели возможность что-то предпринять, но сейчас уже «слишком поздно».

При этом Трамп заявил, что операция по освобождению иракского Мосула, которую войска страны проводят при поддержке международной коалиции во главе с США, «обернулась катастрофой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2016 года сирийской правительственной армии удалось освободить Алеппо от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Поддержку армии САР оказали ВКС России.