Калининград, 16 января, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Намерение властей Литвы возвести стену длиной 135 километров на границе с Калининградской областью, чтобы пресечь «контрабанду из России», вряд ли осуществимо за €3,5 млн. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24».

Ogirk.ru Строительство кирпичной стены

«Не думаю, что за €3,5 миллиона можно построить 135 километров стены, о которой появилась информация», — сказал Алиханов.

По словам врио главы региона, возможно, заявление Вильнюса неправильно интерпретировали, либо эти слова литовской стороной произнесены, чтобы произвести впечатление на масс-медиа.

«Скорее всего, речь идёт о техническом усилении определённых участков границы», — предположил он.

Алиханов предложил не искать в этой ситуации политического контекста. При этом он предложил, если это нужно литовской стороне, закупать стройматериалы в самой Калининградской области.

«У нас на границе с Литвой есть замечательный завод по производству кирпича «Пятый элемент». Если коллеги захотят, мы можем им кирпич поставить для того, чтобы они построили эту стену», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил: эта страна намерена построить заграждение на границе с Калининградской областью. Основанием для такого решения Вильнюса стала «необходимость в защите экономических интересов и укрепления безопасности». Объём выделяемых на этот проект средств из литовского бюджета — €3,6 миллионов в 2017 году.