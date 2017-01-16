Москва, 16 января, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 января закрылись снижением. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,82%, до $55,57 перед выходом данных Baker Hughes.

Нефтяная скважина

Согласно последним данным, за последнюю неделю, завершившуюся 13 января, число буровых установок в США снизилось на шесть штук, до 659 единиц, отметал аналитик Альпари Владислав Антонов. В годовом выражении показатель вырос на девять штук. Количество нефтяных буровых установок снизилось — на семь единиц, до 522 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на одну единицу, до 136 штук.

Сегодня, 16 января, в США выходной день. Американцы отмечают национальный праздник День Мартина Лютера Кинга. В связи с этим ликвидность на нефтяном рынке будет невысокая, что может вызвать резкие ценовые колебания в вечернее время. Цена на Brent технически готова к повышению до уровня $56,90. Достаточно покупателям закрепиться выше $56,05, дальнейшее повышение котировок будет проходить легче, даже на фоне дорожающего доллара.