Бишкек, 16 января, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Число погибших в результате падения грузового самолета турецкой авиакомпании на один из дачных поселков близ столицы Киргизии выросло до 32 человек, сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на министра здравоохранения Талантбека Батыралиева.

Скриншот с Видео с места крушения самолета Бишкек Авиакатастрофа под Бишкеком

Среди погибших четыре члена экипажа разбившегося авиалайнера и 28 местных жителей. Госпитализированы восемь пострадавших, в том числе трое детей.

Из-за произошедшей авиакатастрофы и тумана аэропорт «Манас» приостановил прием и отправку самолетов, все рейсы отложены до 19:30 по местному времени, пишет Zanoza.kg. В настоящее время в накопителе главной воздушной гавани Киргизии находятся пассажиры, которые должны были вылететь в Москву, в Стамбул, в Урумчи и в Астану.

Сильный туман также стал причиной, по которой самолет, на котором президент Алмазбек Атамбаев вернулся из Китая в Киргизию после кратковременного отпуска, не смог приземлиться в «Манасе» и был вынужден совершить посадку в аэропорту «Тамчы» в Иссык-Кульской области, отмечает «Вечерний Бишкек».

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года в 7:30 по местному времени летевший из Гонконга грузовой самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании разбился при попытке приземлиться на дозаправку в аэропорту «Манас» близ столицы Киргизии. Авиалайнер рухнул на жилые дома дачного поселка Дача-Суу.