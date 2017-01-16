Число погибших в авиакатастрофе под Бишкеком выросло до 32 человек
Бишкек, 16 января, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Число погибших в результате падения грузового самолета турецкой авиакомпании на один из дачных поселков близ столицы Киргизии выросло до 32 человек, сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на министра здравоохранения Талантбека Батыралиева.
Среди погибших четыре члена экипажа разбившегося авиалайнера и 28 местных жителей. Госпитализированы восемь пострадавших, в том числе трое детей.
Из-за произошедшей авиакатастрофы и тумана аэропорт «Манас» приостановил прием и отправку самолетов, все рейсы отложены до 19:30 по местному времени, пишет Zanoza.kg. В настоящее время в накопителе главной воздушной гавани Киргизии находятся пассажиры, которые должны были вылететь в Москву, в Стамбул, в Урумчи и в Астану.
Сильный туман также стал причиной, по которой самолет, на котором президент Алмазбек Атамбаев вернулся из Китая в Киргизию после кратковременного отпуска, не смог приземлиться в «Манасе» и был вынужден совершить посадку в аэропорту «Тамчы» в Иссык-Кульской области, отмечает «Вечерний Бишкек».
ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года в 7:30 по местному времени летевший из Гонконга грузовой самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании разбился при попытке приземлиться на дозаправку в аэропорту «Манас» близ столицы Киргизии. Авиалайнер рухнул на жилые дома дачного поселка Дача-Суу.