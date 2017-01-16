Москва, 16 января, 2017, 09:26 — ИА Регнум. 28 декабря 2016 года правительство Москвы выпустило постановление, в котором ввело дополнительный критерий нуждаемости (малообеспеченности) семьи для предоставления ей мер социальной поддержки. Отныне малообеспеченным семьям, помимо предоставления справок о доходах, необходимо будет доказать, что уровень их имущественной обеспеченности не является чрезмерным, сообщает 16 января корреспондент ИА REGNUM. Может получиться так, что семьи, имеющие низкий доход, но являющиеся собственниками разнообразного имущества, не будут признаваться нуждающимися.

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

Основные изменения, на которые стоит обратить внимание, выглядят следующим образом. Теперь не смогут претендовать на поддержку города те, в чьей собственности находится более двух жилых помещений, либо долей в жилой собственности, суммарная площадь которых в расчете на одного члена семьи превышает 18 квадратных метров. Не повезет и тем, кому бабушка в наследство оставила домик в деревне или дачный участок. Также не стоит рассчитывать на помощь и тем, у кого в собственности оказалось больше одного гаража или машино-места на одну семью.

Вызывает недоумение такой количественный подход в определении критериев нуждаемости. Очевидно, что жилая недвижимость, будь то квартира или комната, могут по целому ряду параметров оказаться неликвидом и совершенно не влиять на материальное состояние семьи. Более того, в ряде случаев эта недвижимость могла достаться малообеспеченным гражданам в наследство, и скорее является обременением для семьи: за гаражи, машино-места, землю и «домик в деревне» нужно платить коммунальные платежи или налоги и членские взносы. (Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь: http://vestnik.mos.ru/main/documents/3771/4348/4349/27102)

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С чем связаны подобные одиозные изменения и как они скажутся на социальном самочувствии тех, кто может оказаться на грани окончательной нищеты, — ведь те, кто по новым правилам не попадут в реестр малоимущих семей, лишатся и без того скудной государственной поддержки, ИА REGNUM рассказали эксперты.

В частности, начальник юридического департамента ПАО «ВТМД» Денис Королюк убежден в том, что изменения произошли из-за сокращения бюджетирования: «Власти вынуждены урезать расходы, в том числе и в социальной сфере». В этом нет целенаправленной политики, считает эксперт.

«Доходы бюджета в 2016 году, по моим прикидкам, упали миллиардов на 150−200 из-за кризиса по сравнению с 2015 годом (в основном из-за снижения поступлений по налогу на прибыль, отчисляемого в субъект РФ), в то время как расходы увеличились (из-за инфляции). Дефицит растет, и нужно что-то делать. И здесь выбор падает как раз на семьи, которые обладают определенного рода «излишком», — отметил юрист.

Что же касается самой методики оценки нуждаемости, то, по словам эксперта, для экономии времени чиновников и потраченных на это денег, соответственно, качественные характеристики заменили на количественные.

«Все верно. Наличие трех и более квартир, а в отдельных случаях и двух достаточно, чтобы помощи не оказывалось. Касательно неликвида, конечно в идеале критерии должны быть не количественными, а денежными, и сама денежная оценка имущества должна проводиться на уровне рыночных цен — но это потребует много ресурсов и сил, поэтому приняли в количественном измерении», — уточнил эксперт.

Королюк также поделился своим прогнозом относительно количества тех, кого затронут данные нововведения: «Точно оценить не могу — но таковых очень много».

Еще более категорично высказалась председатель общественного движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова: «Конечно, данные критерии ужесточат социальную политику в Москве. Наше государство социальное и по Конституции должно обеспечивать помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Ведь одно дело, если бы льготы забирали у «богатых» и за счет этого увеличивали помощь малообеспеченным, но, как мы понимаем, льготы хотят только отнять».

По ее словам, под данные критерии могут попасть и лишиться поддержки семьи, являющиеся малообеспеченными в реальности: «Допустим, бабушка записала на внуков свою квартиру, и они оформили ее в собственность, и у семьи получилось две квартиры более 18 квадратных метров на человека. Но по факту семья не может сдавать вторую квартиру (главное объяснение чиновников, что такая семья не малообеспеченная, раз может сдавать вторую квартиру), так как в ней проживает бабушка».

Не менее показателен и другой пример. Так, семья, не имеющая ни квартир, ни машин, ни дач, ничего, снимая квартиру для проживания, имеет вклад в один миллион рублей, который они копят на единственное жилье. Получается, они лишатся поддержки государства и окажутся реально в безвыходной ситуации.

Неоднозначна и ситуация с машинами, убеждена Мартьянова, ведь можно иметь одну машину премиум-класса стоимостью более двух миллионов рублей и являться малообеспеченным или же иметь две машины производства АвтоВАЗа стоимостью менее полмиллиона рублей, но уже не являться малообеспеченным. «Считаем, что в этом случае целесообразнее было бы в расчет взять стоимость автотранспортного средства», — заключила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому 13 ноября 2016 года Фондом «Общественное мнение», половина опрошенных граждан РФ прогнозируют дальнейший рост своих семейных расходов. При этом у 32% респондентов совокупный доход семьи уменьшился, причем чаще всего об этом говорят бедные. Хороший же подарок на Новый год сделала мэрия малообеспеченным москвичам.

Подробности читайте здесь: Доход семьи уменьшился у 32% жителей России: опрос