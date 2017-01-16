Москва, 16 января, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что несколько лет назад в США в результате действия американских спецслужб произошла задержка доставки медикаментов, необходимых для лечения бывшего главы российского правительства Евгения Примакова. Об этом российский дипломат рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова пояснила, что Примаков уже был болен, и необходимое ему лекарство можно было приобрести только в США. Российская сторона согласовала покупку лекарства: были переведены $10 тысяч на покупку.

Выкупить медикамент должен был российский дипломат — через практикующего американского врача и по официальным каналам. Нужные официальные документы были оформлены.

Российский дипломат, явившийся за медикаментом, был задержан спецслужбами. Его не выпускали примерно час, забрали документы и лекарства и «не вернули до сих пор». Дипломата шантажировали, предъявляя ему обвинения в причастности к незаконной торговле медикаментами.

«Была предпринята попытка вербовки», — заявила Захарова. Дипломата, не согласившегося сотрудничать со спецслужбами, выслали в Россию.

В итоге лекарства всё-таки попали в Россию. «Но время было потеряно», — сказала она.

Напомним, Примаков умер в Москве 26 июня 2015 года. Несколько последних лет проходил лечение от рака печени в российских и европейских клиниках. На момент кончины ему было 85 лет.