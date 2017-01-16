Вашингтон, 16 января, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете The Times заявил, что у НАТО есть проблемы — это устаревшая организация, страны-члены которой больше не платят то, что должны платить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он напомнил, что уже давно говорит об этом. НАТО устарело, потому что недостаточно внимания уделяет терроризму. Что касается платы, то лишь пять стран из 28, в том числе Великобритания, платят за оборону столько, сколько нужно.

Трамп добавил, что Североатлантический альянс, несмотря на все вышесказанное, для него «очень важен».

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп крайне критично высказывался в отношении неравномерного финансирования НАТО со стороны членов альянса. Основное бремя расходов несут на себе США, в то время как союзники предпочитают на этом экономить. Либо страны-участники будут платить, либо они должны выйти из организации, считает политик.