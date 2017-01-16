Москва, 16 января, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала о попытке сотрудников спецслужб США завербовать российского дипломата при покупке лекарства для бывшего премьер-министра России Евгения Примакова. Историю, произошедшую несколько лет назад, представитель МИД РФ вспомнила в воскресенье, 15 января, в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Захаровой, несколько лет назад во время болезни Примакова родственники и близкие собрали десять тысяч долларов для покупки в США необходимого лекарства, поскольку отечественная фармацевтическая промышленность его не производила.

Приобрести препарат поручено было представителю дипмиссии России в США, дипломат договорился о покупке лекарства через действующего врача. Однако когда он пришел в магазин, то было задержан сотрудниками американских спецслужб, которые провели его в подвал здания.

«Он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством, ни со своими коллегами. Они продержали его там час», — рассказала Захарова. Происходившее в течение этого времени больше похоже на попытку вербовки, уверена она. «…Его запугивали тем, что взяли его на торговле медицинскими средствами и лекарственными препаратами», — пояснила Захарова, подчеркнув, что это не похоже на адекватный разговор.

Вскоре сотрудник российского посольства был отпущен, но ни лекарственного препарата, ни денег ему возвращено не было. Уже позже удалось урегулировать ситуацию благодаря вмешательству Госдепартамента США, через который и было в конце концов доставлено в Москву нужное Примакову лекарство. Однако «время было упущено».

Напомним, Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года в Москве. На протяжении последних лет жизни политик проходил лечение от рака печени в российских и европейских клиниках.