Вашингтон, 16 января, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама не считает, что его действия привели к серьезным осложнениям в отношениях между Соединенными Штатами и Израилем, передает Reuters 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

В декабре отказ США ветировать резолюцию Совета Безопасности ООН, предписывающую Израилю «прекратить поселенческую активность» в Палестине, в том числе на территории Восточного Иерусалима, вызвал резкую реакцию со стороны израильского правительства.

Сразу после решения Совбеза премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал посла из США и обвинил Обаму в «сговоре с бандитами». Тем не менее, уходящий американский президент не считает, что отношения двух стран серьезно изменились.

«Я не думаю, что это (принятие резолюции СБ ООН — прим. ИА REGNUM ) вызвало огромный разрыв в отношениях между Соединенными Штатами и Израилем, — заявил Обама в интервью журналистам. — Если вы имеете в виду, что премьер-министр Нетаньяху разозлился — он злился много раз во время моего президентства».

Известно, что уходящий президент США Барак Обама, в отличие от избранного президента Дональда Трампа, считается одним из главных сторонников создания «независимой Палестины» в мире. Позиция Обамы и «международного сообщества» по данному вопросу действительно много раз вызывала критику со стороны израильского лидера.