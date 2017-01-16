Сеул, 16 января, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сильно отстает от лидера оппозиции Мун Дже Ина в качестве потенциального кандидата на пост президента Южной Кореи, сообщает Reuters 16 января.

Russiancouncil.ru Пан Ги Мун

Согласно опросу корейской деловой газеты «Маэил», Мун Дже Ин имеет поддержку 26,1% граждан, в то время как поддержка Пан Ги Муна составляет 22,2%.

Стоит отметить, что по опросу Gallup, проведенному ранее, разрыв Пан Ги Муна с оппозиционным кандидатом еще больше и составляет 11%, рейтинг бывшего генсека — всего 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, окончание полномочий генсека ООН Пан Ги Муна на посту главы международной организации совпало по времени с крупнейшим политическим кризисом в Южной Корее, где из-за «коррупционного скандала» началась процедура импичмента президента Пак Кын Хе. На родине многие рассматривают Пан Ги Муна как политика, который может возглавить правящую партию «Сэнури» или альтернативную консервативную партию и выиграть президентские выборы.