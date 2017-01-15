Рим, 16 января, 2017, 00:46 — ИА Регнум. 15 января на стадионе «Артемио Франки» был разыгран матч 20-го тура Итальянской Серии А между командами «Фиорентина» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

It.violachannel.tv Победа Флорентины

«Фиалкам» необходимо одержать победу, чтобы подняться на 8-ю строчку и чуть-чуть приблизиться к зоне еврокубков. «Старой синьоре» также необходимы очки, чтобы оторваться от преследователей на 4 очка.

Гости очень плохо оборонялись в первом тайме, и на 37-й минуте хорватский форвард Никола Калинич мощным ударом с острого угла открыл счет в этой встрече — 1:0.

«Фиалки» очень бодро начали второй тайм: на 54-й минуте итальянский полузащитник Федерико Кьеза забил гол ударом слета после прямой навесной передачи хорватского полузащитника Милана Баделя — 2:0.

Через 4 минуты форвард сборной Аргентины и «Ювентуса» Гонсало Игуаин забил гол мощным ударом с близкого расстояния — 2:1.

На данный момент «Фиорентина» поднялась на 8-е место, набрав 30 очков. «Ювентус» оступился, но все равно остался лидером турнирной таблицы с 45-ю очками.

Составы на матч:

«Фиорентина»: Татарушану, Карлос, Гонсало, Астори, Кьеза, Вечино, Бадель, Оливейра, Бернандески, Валеро, Калинич.

«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Хедира, Маркизио, Сураро, Алекс Сандро, Дибала, Игуаин.

Главный арбитр матча: Банти Лука.

Голы: Калинич 37 — 1:0, Кьеза 54 — 2:0, Игуаин 58 — 2:1.