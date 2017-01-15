Усть-Луга, Ленинградская область, 16 января, 2017, 00:06 — ИА Регнум. В ходе проведенных 15 января водолазных работ на затонувшем рыболовецком судне Monni в Финском заливе тел членов экипажа не обнаружено. Об этом проинформировало Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

47.mchs.gov.ru Водолазные работы в Финском заливе

Прежде, чем к судну отправились водолазы, был применен подводный телеуправляемый аппарат Falcon. С его помощью был обследован корпус судна и прилегающее дно площадью 400 кв. метров. Затем к делу приступили специалисты подводных работ.

«Водолазы осуществили четыре спуска, в ходе которых были обследованы рулевая рубка, салон команды и отсек машинного отделения. В результате проведенных работ экипаж затонувшего судна обнаружен не был», — сообщили в СЗ СУ СКР на транспорте.

Как подчеркивается, в рамках возбужденного уголовного дела по факту происшествия с судном Monni проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, небольшое судно Monni с тремя членами экипажа на борту с 3 января вело ловлю рыбы в Финском заливе в районе острова Мощный. Последний сеанс связи с экипажем состоялся в 08:10 4 января. После этого судно исчезло с радаров и в порт Усть-Луга к 10 часам утра того же дня не вернулось. К моменту исчезновения на судне было порядка пяти тонн выловленной рыбы.

По факту ЧП Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц»).