Каракас, 15 января, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с ежегодным посланием к венесуэльскому народу, в котором подчеркнул, что ничто и никто не смогут помешать ему выполнить обязанности перед страной и народом, сообщается на официальном сайте VTV.gob.ve

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Отметим, что Мадуро обратился с посланием из зала Верховного суда Венесуэлы. Он выразил сожаление, что не имеет возможности выступить с обращением из зала оппозиционного парламента. Президент еще раз отметил, что правые депутаты срывают переговорный процесс и ведут страну к хаосу. Верховный же суд, руководствуясь законом и Конституцией, принял решение в пользу народа, отвергнув попытки смещения Мадуро, предпринятые со стороны парламента, комментирует La Radio del Sur.

Тем не менее Николас Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией. И выразил надежду, что в 2018 году сможет «представить отчет перед лицом достойного парламента, который уважает конституцию». Что имел при этом в виду Мадуро не вполне ясно, так как срок действия нынешнего парламента истекает не в 2018 году, а позже.

Так или иначе, президент Мадуро еще раз назвал планы парламента по лишению его полномочий президента как антиконституционные. А роспуски «антиконституционных парламентов» уже имели место в истории стран не только Латинской Америки.