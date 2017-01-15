Москва, 15 января, 2017, 20:58 — ИА Регнум.



Евгений Гнатенко Книга, пробитая осколком после обстрела Луганска украинскими войсками

Предложение об объединении Российской государственной библиотеки (Москва) и Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), с которым Министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский накануне Нового года обратился к Председателю Правительства Д.А. Медведеву, встретило резкую протестующую реакцию со стороны библиотечного сообщества. Профессионалы подчеркивают, что реализация проекта приведет к фактическому уничтожению РНБ — крупнейшего национального книгохранилища, библиотеки не просто общероссийского, но мирового масштаба. Трое ведущих представителей российского библиотековедения: научный руководитель Библиотеки Академии наук В.П. Леонов, профессора А.В. Соколов и Ю.Н. Столяров — обратились к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с открытым письмом.

Президенту Российской Федерации

В.В. Путину

Тема: Министерство культуры против библиотек

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

В нашей стране происходит многолетнее и последовательное разрушение библиотечной системы. Сеть муниципальных библиотек ежегодно сокращается на 700 — 900 учреждений, происходит отток квалифицированных кадров. Библиотечная школа и библиотечная наука находятся в кризисе. Библиотечная политика Министерства культуры России противоречит «Основам государственной культурной политики», в которых предусмотрено сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению. Особенно большую тревогу вызывает намерение объединить две крупнейшие национальные библиотеки — Российскую государственную библиотеку (РГБ, бывшую Государственную библиотеку СССР имени В.И. Ленина в Москве) и Российскую национальную библиотеку (РНБ, бывшую Государственную публичную библиотеку РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге). Как нам стало известно, в адрес Председателя Правительства Российской Федерации поступило обращение министра В.Р. Мединского с просьбой поддержать совместное предложение нынешних генеральных директоров РГБ (В.И. Гнездилов) и РНБ (А.И. Вислый) об объединении. Эта важнейшая национально-культурная акция готовится келейно, в бюрократических кабинетах, втайне от сотрудников РГБ и РНБ, не говоря уже о российских библиотекарях, кровно заинтересованных в нормальном развитии головных организаций отрасли. Об интересах Минкультуры можно судить по аргументам, изложенным в обращении к Правительству РФ.

Оказывается, руководство отечественной культуры озабочено не кризисным состоянием библиотечной отрасли и разумным использованием её культурно-просветительного и научно-информационного потенциала, а экономией затрат на содержание РГБ и РНБ. В случае объединения библиотек источники экономии якобы лежат на поверхности: не нужно дублировать фонды, достаточно получать один «обязательный экземпляр» вместо двух; будет решена проблема дефицита площадей и сократятся вдвое затраты на обработку литературы и ведение электронных каталогов; благодаря сокращению управленческого аппарата (заодно, добавим, и производственного персонала) будет получена экономия заработной платы порядка 250 млн. рублей в год; наконец, повысится статус объединенной российской библиотеки на международной арене и сократятся расходы на международную деятельность (членские взносы и т.д.). Подобная аргументация не похожа на экономически и культурно-политически обоснованную проработку предлагаемой реформы. Конечно, скудные финансы, выделенные Минкульту, нужно расходовать бережно, и почему бы из соображений экономии не объединить Третьяковскую галерею и Русский музей?!

Что касается читателей, то инициаторы объединения национальных библиотек обещают им, что оно «позволит унифицировать сервисы и услуги по доступу к полнотекстовым электронным изданиям и даст новый импульс развитию федеральной государственной информационной системы Национальная электронная библиотека (НЭБ)». Непонятно, почему «новый импульс» НЭБ нельзя придать посредством деловой кооперации, без административного объединения.

Для нас остается загадкой, почему Министерство культуры заинтересовано в создании «библиотеки-кентавра» с головой в Москве, а хвостом в Петербурге? Или — наоборот. До сих пор подобных монстров библиотечное дело на протяжении своей тысячелетней истории не знало. Чтобы породить это чудо, пришлось в начале 2016 года превратить генерального директора РГБ А.И. Вислого в генерального директора РНБ. Поскольку присланным из Москвы директором Российская национальная библиотека воспринимается как место служебной командировки, неудивительно, что не прошло и года, как у него зародилась идея объединить обе библиотеки, где ему довелось директорствовать, и он охотно подписал письмо в Минкультуры. Вообще говоря, у генерального директора Вислого нет морального права выступать от имени Российской национальной библиотеки, в которой он оказался по бюрократическому произволу, а не в силу своих деловых связей с петербургской библиотекой. Кроме того, ни Гнездилов, ни Вислый не имеют библиотечного образования и не знают истории и традиций возглавляемых ими учреждений. Впрочем, министр В.Р. Мединский на эти этические нюансы внимания не обратил.

Нам же кажется нелепым и прискорбным, что судьбу российских библиотек решают посторонние люди без участия библиотечных профессионалов, что библиотечные функционеры и министерские чиновники диктуют, какие национальные библиотеки нам нужны. Ясно одно. Преодоление кризисного состояния библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению невозможно на пути построения единой и единственной электронной библиотеки. Главное, чего нам не хватает, — субъект-субъектное общение читателей и библиотекарей в гостеприимных интерьерах сельских, школьных, публичных, научных и национальных библиотек. Здесь много проблем, и важнейшая из них — определение гуманистической миссии российских библиотек в информационном обществе.

Выдвинутое двумя директорами предложение требуется обсудить профессиональному библиотечному сообществу, да и остальному населению страны, ведь его реализация прямо касается всех реальных и потенциальных читателей национальных библиотек, требует изменения статей Закона о библиотечном деле. Вопрос не может быть решён административно-командным способом. Для рассмотрения актуальной культурно-политической ситуации целесообразно созвать Всероссийский библиотечный съезд и поручить его организацию Российской библиотечной ассоциации и Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Просим предотвратить готовящуюся антибиблиотечную, антикультурную акцию.

Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, действительный член РАЕН, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ордена «Знак Почёта»

Столяров Юрий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

14 января 2017 года.