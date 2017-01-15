Манчестер, Великобритания, 15 января, 2017, 20:53 — ИА Регнум. 15 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран заключительный матч 21-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:1.

André Zahn Стадион УЕФА категории 4

«Красные дьяволы» выдали прекрасную серию, не проигрывая уже 15 матчей подряд во всех турнирах. «Мерсисайдцам» необходимы очки, чтобы не отпустить лидера турнирной таблицы «Челси» на 8 очков.

В середине первого тайма на 27-й минуте английский крайний защитник Джеймс Милнер уверенно реализовал пенальти в левый нижний угол ворот — 0:1.

В конце второго тайма крайний защитник «МЮ» Антонио Валенсия навесил в штрафную соперника, где шведский форвард Златан Ибрагимович забил головой свой 15-й мяч в АПЛ — 1:1.

На данный момент «Ливерпуль» поднялся на 2-ю строчку, набрав в свой актив 45-е очко, что на 7 меньше, чему лидера АПЛ. «МЮ» оступился, но остался на 6-й позиции с 40 очками.

Составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Погба, Эррера, Каррик, Марсиаль, Ибрагимович, Мхитарян.

«Ливерпуль»: Миньоле, Милнер, Клаван, Ловрен, Александр-Арнольд, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Лаллана, Ориги, Фирмино.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Голы: Милнер (пен) — 0:1, Ибрагимович 84 — 1:1.