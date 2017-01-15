Ливерпуль, Великобритания, 15 января, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» с крупным счетом уступил «Эвертону» в выездном матче двадцать первого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 15 января на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:4.

John Fischer Футбол

У хозяев поля голевыми действиями отметились Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс, Том Дэвис и Адемола Лукман.

После двадцать первого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Эвертон», набравший 33 балла, находится на 7-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 21-й тур.

«Эвертон» (Ливерпуль) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 4:0.

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