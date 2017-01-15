Лондон, 15 января, 2017, 19:14 — ИА Регнум. «Марк Галеотти, британский эксперт по вопросам российской политики и безопасности, заявил, что разведчики Путина работают на раскол Великобритании, помогая Шотландской национальной партии и лично Николе Стёрджен, — пишет The Daily Expres. — Он считает, что Кремль использует свои спецслужбы, чтобы «поддержать политические и другие движения, симпатизирующие или просто полезные для Москвы».

Marcin Wichary Компромат

«Россия выиграет от шотландской независимости, поскольку это приведет к ослаблению Великобритании и НАТО, поставив их будущее под угрозу. Расследование, проведенное Sunday Express, установило факты возможного вмешательства России в подготовку общественного мнения к шотландскому референдуму, — раскрывает «тайны шпионских игр» издание. — В конце 2013 и начале 2014 ггода контролируемое государством информационное агентство РИА «Новости», обвиняемое в публикации фейковых новостей в США, распространило всего за шесть месяцев, предшествовавших голосованию, не менее 210 историй о референдуме».

Материалы, естественно, подчеркивает Express, были антибританского содержания, пропагандирующие выход Шотландии из Соединенного Королевства.

«Группа так называемых российских правозащитников, отправленная в качестве наблюдателей за ходом референдума в Шотландии, оказалась связанной с Кремлем, — утверждает СМИ. — Даже внутрибританское движение против добычи сланцевого газа методом фрекинга — тоже работа СВР и ФСБ. Москве выгодно, чтобы с ее газом никто не конкурировал».

«Часто бывает трудно определить, где заканчивается деятельность российских разведагентств и начинается деятельность других российских учреждений, но это не обязательно значимое различие: у Кремля все инструменты в коробке взаимозаменяемы», — резюмирует таблоид.

Газета The Sun поддерживает коллег, дополняя их информацию о «проделках русских шпионов» своей, почерпнутой, как водится, «из источников, близких к» и «пожелавших сохранить свою анонимность».

«Ведущие британские политики становятся мишенью Путина: экс-глава КГБ использует все свои спецслужбистские приемчики, чтобы накопать компромат на них. И в первую очередь на Бориса Джонсона. Собираются любые данные, вплоть до подробностей личной жизни. Объектами также являются Алан Дункан, министр по делам Европы, секретарь по вопросам международной торговли Лиам Фокс и министр по выходу Британии из ЕС Дэвид Дэвис».