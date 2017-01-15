Нью-Йорк, США, 15 января, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Баду Джек, представляющий Швецию, случайно ударил рефери во время боя с обладателем чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом. Видеозапись инцидента была обнародована на портале YouTube.

Джордж Беллоуз. Демпси и Фирпо. 1924

Неприятный случай произошел в ночь на воскресенье, 15 января, в Нью-Йорке (США).

На коротком видео видно, что судья пропустил удар от Джека в концовке раунда, когда попытался вмешаться в действия боксеров. От удара рефери едва не упал на пол ринга.

Отметим, что поединок между Баду Джеком и Джеймсом Дигейлом завершился ничьей, оба чемпиона остались при своих титулах.

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