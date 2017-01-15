Калуга, 15 января, 2017, 15:46 — ИА Регнум. К 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима осужден 45-летний калужанин, который убил свою мать, попытавшуюся запретить ему садиться пьяным за руль, сообщил 15 января корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Азер Садыгов.

Пьяница

Убийство произошло 5 мая 2016 года. По данным следствия, мужчина в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения дома со своей матерью. Вечером по приглашению товарища он собирался уехать на машине.

«Увидев, что пьяный сын собирается сесть за руль, мать попыталась воспрепятствовать этому. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес матери множественные удары по голове и телу, причинив травму головы, переломы ребер и другие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью», — говорят в следственном управлении.

Потерпевшая скончалась в больнице спустя несколько дней. Её сын получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2016 года в Калужской области было зарегистрировано 63 убийства и покушения на убийство и 28 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.