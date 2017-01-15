Плачущий Байден стал объектом шуток в Интернете
Вашингтон, 15 января, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Фотография плачущего вице-президента США Джозефа Байдена уже успела стать интернет-мемом.
Трогательный инцидент произошел во время церемонии награждения Байдена Президентской медалью свободы. Президент США Барак Обама, вручая Байдену медаль свободы, произнес в его честь хвалебную речь.
Сентиментальный Байден не смог сдержать слез и даже отвернулся, чтобы протереть глаза платочком.
Фотография этого момента попала с сеть Интернет.
Пользователи сразу же стали отпускать шутку на этот счет. «Шутники» использовали в качестве подписей к фотографии перефразированные диалоги из комиксов и кинофильмов.
Вот самые безобидные из них:
— Барак, скажи, как это будет?
— Мы купим небольшой домик, у нас будет корова и куры.
— А мне можно будет присматривать за кроликами?
— Конечно!
— Джо, у меня есть кое-что для тебя!
— Это вафельный рожок?
— Это Президентская медаль свободы!
— (Байден плачет.)
Стоит отметить, что Президентская медаль свободы — одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению президента США. Медалью свободы награждаются люди, «внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всём мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира». Медаль была учреждена Гарри Трумэном в 1945 году для награждения за заслуги во время Второй мировой войны.