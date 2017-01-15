Калуга, 15 января, 2017, 12:51 — ИА Регнум. 1533 боеприпаса времён Великой Отечественной войны было обезврежено группой разминирования в прошлом году, сообщили 15 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Снаряд времен Великой Отечественной войны

По данным ведомства, наиболее мощными из всех обнаруживаемых боеприпасов стали авиационные бомбы. В 2016 году на территории региона их было уничтожено 15 единиц. Самая большая уничтоженная авиабомба калибра 250 кг — была найдена участниками поискового отряда около деревни Поляна Ульяновского района. Бомба содержала в себе не менее 130 кг тротила. Взрывать её на месте обнаружения было нельзя. Специалисты группы разминирования осторожно откопали и перевезли находку в безопасное место вдали от населённых пунктов, где уничтожение боеприпаса производилось в три этапа, чтобы существенно уменьшить мощность взрыва.

Две 100 килограммовые авиабомбы саперам пришлось извлекать со дна реки Угры в окрестностях Юхнова. Их обнаружили поисковики при подъёме останков советского бомбардировщика, погибшего в 1941 году.

Ещё шесть авиабомб калибра 50 кг было уничтожено в течение года взрывниками группы разминирования в разных районах Калужской области. Приблизительно такую же массу имеют артиллерийские снаряды калибров 150 и 152 мм. И хотя они содержат меньше взрывчатки, но стенки корпуса имеют гораздо толще и из-за этого увеличивается радиус разлёта осколков при подрыве. Всего таких крупнокалиберных снарядов в минувшем году было обнаружено 42 единицы. Из них 12 в одном месте в Боровском районе, по соседству в автотрассой, поэтому снаряды также пришлось вывозить.

К мощным боеприпасам времён Великой Отечественной войны можно отнести также и реактивные снаряды. За 2016 год группой разминирования их было уничтожено семь единиц. Самый большой — калибра 280 мм с зарядом свыше 50 кг тротила — был найден в окрестностях деревни Ослинка Жиздринского района, в 15 метрах от автодороги.