Калуга, 15 января, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Митрополит Калужский и Боровский Климент и верующие региона присоединились к обращению, призывающему запретить искусственные аборты на территории России, сообщили 15 января корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Фото пресс-службы Калужской епархии Митрополит Калужский и Боровский Климент подписывает обращение за запрет абортов

Подписывая документ, митрополит напомнил, что аборт воспринимается церковью как смертный грех. «Жизнь человека начинается с ее зарождения. Ребенок является человеческим существом и имеет право на рождение. Жизнь дарована Богом. Считаю, что очень важна позиция врачей, которые должны женщине объяснять, что значит прервать беременность, что этим она лишает жизни свое дитя. Безусловно, немаловажным была и есть позиция родителей. Они должны понимать, что несут ответственность перед Богом и этим ребенком», — заявил владыка Климент.

Под документом также поставили свои подписи священнослужители и прихожане. В ближайшее время документы будут направлены в храмы епархии, где их смогут подписать все желающие.

Напомним, что ранее обращение за запрет абортов подписали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также более 60 архиереев Русской православной церкви.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге почти два года проводит работу против абортов региональный центр поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь». Психологи организации в рамках заключенного соглашения с министерством здравоохранения области бесплатно консультируют беременных женщин, решивших прервать беременность искусственным путем, с целью помочь сохранить зародившуюся жизнь. За время активной работы психологов с беременными женщинами родилось 200 детей. Помимо помощи беременным женщинам в кризисной ситуации и нуждающимся семьям с детьми, многодетным семьям, активисты проводят акции и мероприятия, ведут лекционно-просветительскую работу среди молодежи и населения.