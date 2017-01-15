Калуга, 15 января, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Главу администрации одного из сельских поселений обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщил 15 января корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малолярославецкому району СУСК по Калужской области Виталий Изотов.

Юлий Клевер. Закат в деревне. 1887

По его словам, еще в 2014 году чиновник выдал знакомому выписки из похозяйственной книги с внесенными заведомо ложными сведениями о наличии у лица прав на два земельных участка в Малоярославецком районе по 20 соток каждый. На основании выписок гражданин оформил право собственности на эти участки. Ущерб, причинённый муниципальному образованию, оценивается в размере более 500 тыс. рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Отметим, по данным Россельхознадзора по Калужской области, специалистами ведомства в 2016 году выявлено 584 нарушения земельного законодательства на площади 35 тыс. га. Было вынесено 472 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности, наложено штрафов на общую сумму 12,928 млн рублей.